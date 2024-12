Na ndajnë më pak se një orë nga nisja e spektaklit më të madh në vend, “Big Brother Vip” i cili ka thyer rekord shikueshmërie.

Nga ambientet e jashtme të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, aty ku do të futen 16 konkurrentët VIP mbrëmjen e sotme, gazetarja e Top Channel dhe drejtuesja e projektit Sara Hoxha në zbuluan detajet e para.

Sara Hoxha u shpreh se në orën 21:15 do të nisë futja e 16 konkurrentëve të parë të cilët do të jenë figura të njohura për publikun, ndërsa ditën e martë do të futen banorët e rinj, të cilët janë personazhe të panjohura më parë.

“Ky spektakël tejkalon veten, jemi në një ambient që e quajmë pasarela e VIP-ave. Do të jenë 16 konkurrentë që do të hyjnë sonte, të gjithë konkurrentë të njohur, ndërsa të martën do futen qytetarë që nuk janë të njohur. Shtëpia është e re, çdo gjë është e re përveç Ledionit dhe Arbër Hajdarit”, u shpreh ajo me humor.

Ashtu si në 3 sezonet e mëparshme, spektakli do mund të ndiqet live në kanalin e Top Channel, e po ashtu në dy kanalet e dedikuara në DigitAlb, “Big Brother Vip 1” dhe “Big Brother Vip 2”. Gjithashtu, spektakli i sotëm do mund të ndiqet live dhe në kanalin e Top Channel në YouTube, por kujdes! Nga Janari, spektakli nuk do transmetohet më live në YouTube, kështu që nxitoni të përfitoni nga ofertat festive të DigitAlb për të bërë abonimin tuaj.

Mos humbisni spektaklin e garantuar, surprizat dhe emocionet e mëdha, që vetëm “Big Brother Vip” di të transmetojë, siç ka bërë tashme për 3 vite me radhë.