Ish-Kryeministri ka ndërhyrë live në emisionin “Opinion” në Tv Klan dhe u ka bërë ftesë të gjithëve që të shkojnë tek zyra e Edi Palokë dhe të verifikojnë nesër formularët janë të vërtetë apo jo.

“Unë të ftoj dhe ata që bëjnë avokatinë e Lulzim Bashës të shkojnë tek Edi Paloka nesër dhe të verifikojnë. Nëse u intereson e vërtetë të shkojnë nesër dhe të marrin një më një formularët”, tha Berisha.

Më tej sulmoi ata që mbështesin Bashën, duke i quajtur avokat mjeran.

“Dua të ndërhyj së pari, dua të ndërhyj për të vërtetën për të cilën përpiqen që ta sfumojnë me gënjeshtra, falsifikime, mashtrime. Është hera e parë në historinë e këtij vendi, pas 11 Dhjetorit 1990 që qytetarët e lire, anëtarët e një partie politike marrin në dorë Kuvendin e saj. Përdoret në mënyrë më të padenjë, kamerat televizive për të paraqitur dosje bosh, për të zhvlerësuar dosjet me firma.

Kemi të bëjmë me raportin qenë me lirinë, janë avokat mjeran që i besojnë Lulzim Bashës. Kur e dinë që ai mashtron dhe ti e beson është mjerane. Më duhet të them se është rasti i parë në Shqipëri që anëtarësia thërret Kuvendin. Injoranca kurrë nuk është dhe nuk do të jetë argument”, tha Berisha.

Nga ana tjetër për lidershipin e tha se kanë frikë dhe nuk bëjnë dot 10 metra që të shkojnë të shikojnë formularët.

“Kemi të bëjmë me një koncept fondamental, këtu janë ata që kanë frikë nga liria, kanë frikë nga anëtarësia, të tmerruar nuk bëjnë dot 10 metra nga zyra e tyre për të kontrolluar firmat”, u shpreh ish-Kryeministri.

