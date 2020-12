COVID-19 i mori jetën mbrëmjen e ditës së martë kongresmenit të ri të zgjedhur në zonën e Luizianas, Luke Letlow.

Zëdhënësi i tij njoftoi se 41-vjeçari humbi jetën nga ndërlikimet e COVID-19 disa ditë para se të betohej në zyrë.

Luke Letlow, i cili përfaqësonte republikanët, u zgjodh të përfaqësonte Rajonin e 5-të të Kongresit të Luizianës në një balotazh këtë muaj. Zëdhënësi i tij Andrew Bautsch, konfirmoi vdekjen e Letlow në një postim në faqen e Facebook.

“Familja vlerëson lutjet e shumta dhe mbështetjen gjatë ditëve të kaluara, por kërkon privatësi gjatë kësaj kohe të vështirë dhe të papritur,” tha Bautsch në një deklaratë. “Një deklaratë nga familja së bashku me të dhënat e varrimit do të shpallet në një kohë më vonë.” Letlow la pas gruan e tij Julia Barnhill Letlow dhe dy fëmijë të vegjël, tha Bautsch. Ai do të betohej si kongresmen në datën 3 Janar.

Guvernatori i Luizianës John Bel Edwards u bëri thirrje njerëzve që të luteshin për familjen e Letlow dhe ai do të urdhërojë që flamujt të valëviten në gjysmështizë në ditën e varrimit të tij.

Letlow njoftoi më 18 dhjetor se ai kishte rezultuar pozitiv për Covid-19 dhe postoi në Twitter disa ditë më vonë se po trajtohej në një spital. Të mërkurën, përfaqësuesi i tij tha se ai ishte transferuar në një spital tjetër, ku ishte i qëndrueshëm në njësinë e kujdesit intensiv. Por duket se komplikimet e orëve të fundit kanë bërë që ai të ndahet nga jeta në mënyrë të parakohshme.

/a.r