Profesioni i arbitrit është një nga më të paguarit në Angli, ndërsa këtë vit janë bërë publike edhe rrogat zyrtare të gjyqtarëve të Premier Ligës.

Nga shifrat, rezulton se ky profesion është ndër më të paguarit në vend. Pagat e tyre duket se pasqyrojnë statusin dhe presionin në rritje, që ky profesion ka dhe që ata e përballojnë çdo javë, ndërsa miliarda njerëz i ndjekin ndeshjet e kampionatit anglez në mbarë botën. Sipas të dhënave të siguruara nga shefi i arbitrave të Premier Ligës, Hauar Ueb, në një takim me 72 klubet e Ligës së Futbollit, “The Times” raporton se janë zbuluar rrogat që marrin zyrtarët e Premier Ligës.

Sipas këtyre të dhënave, paga mesatare e një gjyqtari të Premier Ligës varion nga 170,000 deri në 180,000 paund në vit. Ndërsa gjyqtarët më të mirë mund të fitojnë rreth 250,000 paund në vit. Arbitrat paguhen me një pagë bazë, e cila më pas rritet nga bonuset e performancës dhe tarifat e ndeshjeve. Kjo pagë bazë varion nga 72,000 deri në 148,000 paund, në varësi të përvojës dhe gradës së gjyqtarit.

Gjyqtarët me përvojë të lartë, si Entoni Tejlor dhe Majkëll Oliver, pritet të fitojnë rreth 250,000 paund në vit nga puna e tyre në Premier Ligë. Ndërsa gjyqtarët me më pak përvojë, të cilët janë të përzgjedhur në “Grupin 1”, mund të fitojnë rreth 125,000 paund në vit. Duke përfshirë edhe kontributet e sigurimeve shëndetësore dhe shoqërore, kostoja për arbitër e Shoqatës së Arbitrave shkon mesatarisht 240,000 paund për gjyqtar. Në krahasim me profesionet e tjera, pilotët dhe kontrollorët e trafikut ajror paguhen mesatarisht 91,208 paund në vit, drejtorët ekzekutivë 81,328 paund, drejtorët e IT 81,588 paund, mjekët specialistë 73,320 paund.

Megjithatë, punonjësit në sektorë të tillë si financat, sigurimet dhe avokatia mund të fitojnë shumë më tepër se gjyqtarët e Premier Ligës. Por këta të fundit mund t’i rrisin të ardhurat e tyre, duke gjykuar në Ligën e Kampioneve, Ligën e Europës dhe Ligën e Konferencës, si dhe në turne të organizuara nga FIFA, si Kupa e Botës për Klube dhe Kupa e Botës. Sipas një raporti të vitit të kaluar, gjyqtarët e Champions-it paguhen nga 5,300 deri në 9,000 paund për ndeshje. Në turne të mëdha, si Kupa e Botës, arbitrat mund të fitojnë nga 38,700 deri në 54,000 paund, pa përfshirë bonuset e ndeshjeve.

Kufizimet – Shoqata e Arbitrave i ka ndaluar gjyqtarët e Premier Ligës që të drejtojnë ndeshje në shtetet e Gjirit, ndërsa një gjë e tillë ishte kthyer më parë në modë, duke rritur akoma më shumë të ardhurat e xhaketave të zeza. Vendimi erdhi pas incidentit me Majkëll Oliver, Darren Ingland dhe Den Kuk, të cilët gjykuan një ndeshje në Emiratet e Bashkuara Arabe vetëm 48 orë para gabimit të madh të VAR-it, në humbjen 2-1 të Liverpulit kundër Totenhemit sezonin e kaluar. Ky vendim u mor për të shmangur konfliktin e interesit, duke marrë parasysh pronësinë e Sitit nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe lidhjet e Njukasëllit me Fondin e Investimeve Publike të Arabisë Saudite.