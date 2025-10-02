Një zonjë nga Vlora tregon në emisionin “Stop” në Tv Klan se kishte shpresuar të zgjidhte problemin e dokumenteve të qëndrimit në Itali, por përfundoi e mashtruar. Përmes një njohjeje në Itali, ajo kontaktoi me një shtetas shqiptar, Zeqir Zeqiraj, i cili i premtoi se do t’i siguronte dokumentet për 1300 euro. Zonja nuk firmosi asnjë dokument, por i besoi fjalës së tij dhe ia dha paratë.
Qytetarja: Jam një zonjushë nga Vlora dhe kam njohur një person që do të më bënte dokumentat dhe nuk m’i bëri.
Gazetarja: Çfarë dokumentesh?
Qytetarja: Dokumentet për në Itali, se kam 3 vjet e 7 muaj këtu në Itali. E njoha nëpërmjet shoqërisë dhe quhet Zeqir Zeqiraj dhe jeton në Itali.
Gazetarja: Çfarë të premtoi zotëria konkretisht?
Qytetarja: Më premtoi që do të më bëjë dokumentet dhe më tha bëjnë 1300 euro dhe më tha është edhe avokati, po unë avokatin s’e pashë.
Gazetarja: Ia dhe paratë?
Qytetarja: Ia dhashë. As firmë nuk hodha, as gishtat nuk hodha, nuk vajta.
Gazetarja: Prej sa kohësh ia ke dhënë këto para?
Qytetarja: 3 muaj e gjysmë.
Gazetarja: E për sa kohë premtoi se do të dilnin dokumentet?
Qytetarja: Mua më tha për tre muaj do dalin dokumentet të gjitha në dorë.
Gazetarja: Ke komunikuar së fundmi me zotërinë?
Qytetarja: Para dy ditësh erdhi këtu dhe nuk e di, po qante a s’po qante, i kishte sytë me lot, po nuk më duhet gjë mua.
Gazetarja: Të ka kthyer ndonjë shumë deri tani?
Qytetarja: Jo, nuk po shoh gjë. Unë kërkoj lekët e mia. Aq sa i kam dhënë unë, aq të më japë dhe ai.
Tre muaj e gjysmë pritjeje kaluan, por asgjë nuk u zgjidh. Zeqiri i tha se dokumentat do të dilnin brenda tre muajve, por premtimi nuk u mbajt. Më vonë ai u kthye me lot në sy, por pa dhënë sqarime apo kthyer paratë. Përpjekjet për ta kontaktuar nuk dhanë rezultat dhe zonja kërkon paratë e saj.
