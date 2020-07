Këshilltari i Sigurisë Kombëtare në Shtëpinë e Bardhë Robert O’Brien tha të mërkurën se presidenti Donald Trump nuk ishte informuar me gojë lidhur me raportet për një përpjekje të dyshuar ruse për të paguar talebanët me qëllimin për të vrarë ushtarë amerikanë në Afganistan sepse siç tha ai, njoftimet nuk ishin verifikuar në atë kohë.

Por zoti O’Brien megjithatë nuk pranoi të thotë nëse informacionet e zbulimit, për të cilat aleati amerikan Britania ka thënë se ishte në dijeni, kishin qenë të përfshira mes informacionesh të shkruara që iu dhanë presidentit në fillim të këtij viti.

“Agjentë të CIA-s me karrierë të gjatë të cilët informojnë presidentin vendosën të mos ia thonë këtë gjë sepse ishte një informacion zbulimi i paverifikuar“, tha zoti O’Brien për rrjetin televiziv “Fox News”. Ai shtoi se agjentia e CIA-s që informon presidentin është një oficere e shquar dhe se ai e mbështet vendimin e saj.

Presidenti republikan është përballur me një mori kritikash pasi gazeta “New York Times” publikoi një artikull ku thuhej se një njësi e zbulimit ushtak rus kishte ofruar shpërblim për telebanët në këmbim të vrasjes së ushtarakëve amerikanë e britanikë dhe se zoti Trump kishte marrë informacion me shkrim për çështje në muajin shkurt. Presidenti tha fillimisht se nuk ishte informuar mbi këtë çështje. Më pas Shtëpia e Bardhë tha se zoti Trump nuk ishte informuar “personalisht”, por nuk dha përgjigje nëse ai e kishte marrë këtë informacion me shkrim apo nëse e kishte lexuar atë dhe nëse po, pse nuk ka pasur një përgjigje më agresive nga ana e tij.

Më vonë zoti O’Brien u tha gazetarëve se tashmë Presidenti Trump është informuar lidhur me raportet mbi pagesat e bëra nga Rusia.

“Presidenti është informuar plotësisht“, tha zoti O’Brien jashtë Shtëpisë së Bardhë. “Ne nuk futemi tek informacionet e shkruara të klasifikuara“, shtoi ai .

Të martën demokratët i bënë thirrje presidentit Trump që të konsiderojë mundësinë për vendosjen e sanksioneve të reja ekonomike ndaj Rusisë nëse informacionet do të verifikohen. Zoti Trump është përpjekur t’i devijojë kritikat duke thënë se informacionet e zbulimit nuk ishin përfundimtare për t’u sjellë në vëmendjen e tij si dhe duke e quajtur artikullin e publikuar në shtyp si “lajm të rremë”.”

“Nuk u informova asnjëherë sepse çdo informacion që kishin nuk ngrihej në atë nivel“, shkruante ai në Twitter të mërkurën.

Ligjvënësit demokratë kanë kërkuar informacion më të thellë mbi çështjen. Zoti O’Brien tha se grupi i të tetëve, ku përfshihen ligjvënës në funksione drejtuese dhe anëtarë të komisionit të zbulimit, do të informohen nga zyrtarë të zbulimit, ndoshta të mërkurën.

Ligjvënësit kërkojnë përgjigje pasi Shtëpia e Bardhë tha se presidenti nuk ishte në dijeni të këtyre informatave të zbulimit, pasi nuk ishin verifikuar. Korrespondentja e Zërit të Amerikës Katherine Gypson raporton mbi jehonën që ka bërë kjo temë në Kongres:

Trupat amerikane në Afganistan janë shënjestruar nga Rusia – ky raportim i New York Times ka shkaktuar reagim të fortë në të dyja forcat politike në Kongres. Janë ngritur pyetje: a janë verifikuar këto informata? A e ka parë presidenti këtë informacion?

“Presidenti nuk është informuar asnjëherë për këtë. Këto informata të zbulimit nuk ishin verifikuar dhe agjencitë e zbulimit nuk kishin dalë me të njëjtin përfundim,” tha zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë.

Disa republikanë në Senat, të cilët u informuan mbi këtë temë të martën, vunë në pikëpyetje saktësinë e artikullit të gazetës.

“Provat që kam parë dhë dëgjuar nuk mbështesin ato që u publikuan nga New York Times. Kjo më shqetëson,” thotë senatorja republikane Joni Ernst.

Por ka njoftime se Presidenti Trump është informuar këtë vit për këto informata të agjencive të zbulimit. Demokratët që ndoqën seancën informuese të martën, thanë se janë të shqetësuar:

“Asgjë nga ato që dëgjova në seancë nuk më bën të mendoj se kemi të bëjmë me sajesa. Mund të gjykohet në mënyra të ndryshme se sa të besueshme janë informatat, por nuk janë sajesa,” thotë ligjvënësi Steny Hoyer.

Marrëdhëniet e Presidentit Trump me homologun rus Vladimir Putin kanë qenë shqetësim madhor për demokratët, të cilët këmbëngulin se nuk ka mundësi që presidenti nuk është informuar për një kërcënim kaq serioz për sigurinë.

“Nuk mbahet presidenti i painformuar për të dhëna që i duhen për të mbrojtur trupat amerikane, thjesht pasi nuk është krejt e verifikuar. Nëse do të bësh një telefonatë me Presidentin Putin, patjetër, më parë duhet të kesh qenë informuar për këtë temë,” thotë ligjvënësi demokrat Adam Schiff.

Rusia ka hedhur poshtë njoftimet për pagesa për atentate. Republikanët shprehen se komplote të tilla të thurura nga Rusia nuk janë të paimagjinueshme, megjithëse ende nuk ka verifikim të plotë për këtë informacion:

“A do të habitesha nëse Rusia vërtetë e ka bërë diçka të tillë? Aspak. Ata përpiqen të na krijojnë probleme kudo. Në veçanti duan të na dëbojnë nga Siria dhe Afganistani,” thotë Senatori republikan Mitch McConnell.

Shtëpia e Bardhë thotë se artikulli i New York Times kërcënon sigurinë kombëtare, por demokratët i kërkojnë presidentit të mbajë përgjegjësi për sigurinë e trupave amerikane.

“Në vend që të merremi me tema se çfarë dihej, kur ia thanë presidentit, duhet të kemi plane. Si do të veprojmë? Duhet t’i kundërpërgjigjemi Putinit,” thotë Senatori demokrat Chuck Schumer.

Udhëheqës të lartë të Kongresit dhe krerë të komisioneve për zbulimin në Senat dhe Dhomën e Përfaqësuesve do të kenë mundësi të ngrenë pyetje gjatë një takimi mbi këtë temë në Shtëpinë e Bardhë.(VOA)

