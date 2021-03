Në mandatin e saj të tretë, qeveria synon që të vazhdojë mbështetjen nga biznesit.

Sipas Ministres së Financave, Anila Denaj, duke nisur nga 1 Janari, 90 përqind e bizneseve do të paguajnë zero taksë, rimbursimi i TVSH-së deri në 2023 do të jetë automatik dhe pagesa e taksave do të jetë vetëm dixhitale.

“Në mandatin e ardhshëm do të vazhdojmë të mbështetim dhe më tej biznesin. Prej 1 Janarit të këtij viti 90 përqind e bizneseve shqiptare do të paguajnë 0 taksa dhe inspektorët do të jenë një e shkuar për biznesin e vogël. Prej 1 Janarit të vitit 2023 rimbursimi i TVSH do të jetë automatik. Do të bashkojmë apelin tatimor dhe doganor në një dritare të vetme. Pagesat e taksave për të gjithë do të jetë vetëm dixhitale. Vizioni i Partisë Socialiste drejt dixzhitalizimit të ekonomisë sot është më i prekshëm.”

