Analisti Namir Lapardhaja në një lidhje live në edicionin qendror të lajmeve në Vizion Plus, me gazetarin Aleksandër Furxhi ka komentuar kontratën e lobimit të Partisë Demokratike me një kompani amerikane me vlerë 6 milionë dollarë me një kohëzgjatje prej 24 muajsh.

Sipas analistit, kjo kontratë nuk do të ketë ndikim pozitiv tek elektorati gri, teksa jemi vetëm 10 ditë larg zgjedhjeve.

Në gjykimin e tij, PD duhet të kishte ndjekur një rrugë tjetër për të pasur marrëdhënie normale me SHBA dhe jo duke paguar 6 mln euro, pasi kjo kontratë ndre gjithashtu pikëpyetje edhe për gjendjen financiare të partisë, e cila prej 12 vitesh është në opozitë.

-Kontrata e lobimit të PD në SHBA, një kontratë e padëgjuar ndonjëherë 6 mln dollaë. Si e ke parë këtë çështje?

Lapardhaja: Problemi është i trefishtë. Problem politik, moral, por edhe një problem që ka të bëjë me ekonominë e kësaj partie. Edhe pse ka 12 vite në opozitë është kaq e shtrenjtë sa të paguajë 6 mln dollarë, ndërkohë që ka akuzuar rivalët e vet për të njëjtat metoda. Tre vite më parë PD i kishte të gjitha shanset që të ishte një aleate me SHBA pa pasur nevojë për të paguar 6 mln euro. Pas 3 vitesh luftë dhe përplasje, kësaj partie i duhet të paguajë 6 mln euro vetëm për ta parë Amerika në sy. Ndërkohë që e kishin Amerikën në shkallë…kanë rrjedhur shumë ujëra. PD nuk ka asnjë në terezi me SHBA dhe tani i duhet të lobojë dhe të bëjë një pagesë të tillë, që është shumë e madhe dhe e implikon këtë forcë politike në raport me moralin politik me të cilin ajo do t’i dalë qytetarëve shqiptarë në këto zgjedhje.

-Ka ndikimin negativ apo pozitiv kjo kontratë te militantët dhe elektorati gri?

Lapardhaja: Militantët e PD dhe PS fatkeqësisht janë të pandryeshueshëm. Nuk po flasim për militantët e verbër, por tek elektorati gri që shpresojnë për një ndryshim cilësor në vend kjo kontratë ngre shumë pikëpyetje dhe jo vetëm që nuk ka një efekt pozitiv. Berishës mund t’i hiqet non grata, por Berisha do ta kishte më të thjeshtë nëse PD do kishte ndjekur një rrugë normale, rrugën e të pasurit aleat SHBA. Këta njerëz që thoshin “nuk do na sjellë Amerika në pushtet dhe nuk do na votojë Amerika” kanë ardhur në pikën kur paguajnë 6 mln euro. A është kjo rruga e duhur? Nga do dalin këto 6 mln euro? Harxhojmë 6 mln euro për të bërë 16 mln euro nesër kur të vijmë në pushtet sepse ky është mesazhi që u jepet militantëve dhe qytetarëve.