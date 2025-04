Kryeministri Edi Rama thotë se paga mesatare në vend është rritur dy herë e gjysmë.

Gjatë bashkëbisedimit online me qytetarët, Rama u shpreh se në Shqipërinë 2030, paga mesatare do jetë 1250 euro për sektorin publik.

“Paga mesatare në Shqipërinë 1250 euro në sektorin publik dhe 1000 euro paga e kombinuar. Jemi në kushtet kur paga mesatare e përgjithsme e kemi rritur më shumë se dy herë e gjysmë. Nuk e di se çfarë flet, kur flet për pagat, por jemi pikërisht në këto shifra dhe areysja pse ne votohemi masivisht, kur unë i them gjërat në realitet, në realitet ka numër të madh njerëzish që gjërat i kanë para syve. Kur unë them që paga minimale ishte 157 euro, është 400 euro, ata që e kanë pagën minimale, e dinë shumë mirë se çfarë flas. Në qershor do u përcjellim kompanive vendimin që paga minimale do jetë 500 euro”, theksoi ai.