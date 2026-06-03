Gjykata e Posaçme shpalli të pafajshëm deputetin socialist Erion Braçe, i paditur për shpifje nga biznesmeni Anduel Çekrezi.
Gjatë seancës, avokati Elis Bilali, teksa lexonte konkluzionet përfundimtare, deklaroi se Anduel Çekrezi disponon dokumente të rregullta pronësie. Sipas tij, deputeti kishte bërë postime ndaj Çekrezit që, në thelb, kishin karakter diskriminues.
Nga ana e tij, biznesmeni Anduel Çekrezi u shpreh se prej tre vitesh është etiketuar padrejtësisht nga një person që ka qenë edhe zv/kryeministër. Ai tha se problemi nuk qëndronte te blerja e një toke private, por te mospranimi për të investuar në tokë shtetërore. Çekrezi theksoi se nuk kërkon privilegj, por drejtësi.
Ndërkohë, në sallën e gjyqit u dëgjua edhe qëndrimi i deputetit Erion Braçe, i cili tha se ka zgjedhur të mbrojë interesin publik. Ai u shpreh se emrin e biznesmenit nuk e ka përmendur, por vetëm mbiemrin, dhe se nuk takohet me biznesmenë për shkak të konfliktit të interesit.
Braçe shtoi se vëllain e Anduel Çekrezit e ka pritur me porosi të kryeministrit Edi Rama, duke i paraqitur ligjin dhe duke i kërkuar të mos vazhdojë më tej. Ai tha gjithashtu se e ka ftuar në Divjakë, ku sipas tij është krijuar një zonë tjetër për investime në park fotovoltaik.
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