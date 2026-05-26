Anëtarët e Gjykatës Kushtetuese janë tërhequr për të marrë vendim për padinë e dorëzuar nga deputetët e Partisë Demokratike, kundër ministres Diella, e cila është një chatbot i inteligjencës artificiale që u përfshi “në kabinet” për herë të parë nga Edi Rama.
Seanca ka nisur prej paradites dhe rreth orës 16:00, trupa gjykuese është tërhequr për vendim, por ai nuk pritet të shpallet sot, por në një datë të mëvonshme.
Një e pesta e deputetëve të Partisë Demokratike i janë drejtuar Gjykatës Kushtetuese, duke pretenduar se Presidenti i Republikës ka shkelur Kushtetutën me dekretimin e një ministri që, sipas tyre, nuk përmbush kushtet dhe cilësitë e nevojshme për ushtrimin e këtij funksioni.
Deputetët kërkojnë shfuqizimin e disa dispozitave të dekreteve presidenciale për emërimin e Kryeministrit dhe të Këshillit të Ministrave, duke i konsideruar ato të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Informacioni për Diellën në faqen e Këshillit të Ministrave
Diella lindi më 19 janar 2025 për të lehtësuar me zë, figurë dhe shpejtësi shërbimet online për qytetarët e çdo grupmoshe. Shërbeu nga janari si Asistente Virtuale e platformës kombëtare e-Albania.
Deri në muajin shtator të vitit 2025, Diella regjistroi 972 mijë ndërveprime, 36 mijë dokumenta të lëshuara së fundmi nga platforma mbajnë vulën e saj digjitale, si një element inovativ që shënon standard të ri në administratën publike shqiptare.
Diella si Ministre e Shtetit për Inteligjencën Artificiale përfaqëson një hap të guximshëm të Shqipërisë drejt institucionalizimit të teknologjive të avancuara, duke e vendosur vendin në pararojë të inovacionit në rajon dhe më gjerë. Diella ka në misionin e saj rritjen e aksesueshmërisë së shërbimeve publike për qytetarët, digjitalizimin e plotë të dokumenteve dhe proceseve shtetërore si dhe përfshirjen e inteligjencës artificiale në sektorët më të rëndësishëm të vendit.
