Behgjet Pacolli, i ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, tha se kompania e tij ka investuar 71 milionë euro në aeroportin e Vlorës deri më tani dhe se kjo shifër është e dokumentuar.
Pacolli tha se bashkë me investimet që do të bëjë së afërmi, do të harxhojë 105 mln euro në aeroport.
Ai tha se pas tre muajve, pasi të ketë përfunduar aeroporti i Vlorës, do të ulet në tryezë me ortakun Valon Ademi dhe se në bazë të investimeve që janë bërë, do të ndahen edhe aksionet përkatëse. Sipas tij, vlerësimin do e bëjë një palë ndërmjetësuese ndërkombëtare.
“Ne blemë aksionet e turqve dhe këtë e bëmë me leje nga Ministria e Infrastrukturës dhe Ekonomisë dhe si përfundim, unë kisha 98 përqind të aksioneve dhe Valon Ademi 2 përqind. Ka pasur një bisedë, se pas përfundimit të aeroportit, do shihej investimi dhe do diskutohej sa aksione do kishte secili. Gjitha punët iu janë dhënë firmave të treta. Kemi paguar 71 milionë euro, investimet e mia janë të pastra si loti. Kemi marrë kredi 56 mln euro. Do paguaj së afërmi deri 105 milionë euro. Valon Ademi përfitoi nga kredia. Tre muaj pas përfundimit të aeroportit, do llogarisim investimet, do ndajmë paratë. Nëse ka investuar më shumë, do marrë më shumë aksione, patjetër”, tha Pacolli.
Leave a Reply