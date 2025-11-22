Një mjeke dhe një infermiere janë vënë nën hetim nga policia e Tiranës. Ata u vunë nën hetim pasi një 56-vjeçare u dërgua në spital si pasojë e një reaksioni nga medikamentet.
Policia thotë se mjekimi i kishte përshkruar mjekja 46-vjeçare ndërsa aplikimi i injeksioneve ishte kryer në banesë nga infermierja 71-vjeçare në pension. Aktualisht 56-vjeçarja ndodhet nën kujdesin e mjekëve.
“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 3 referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetaset E. H., 46 vjeçe, me detyrë mjeke, dhe A. T., 71 vjeçe, infermiere (aktualisht në pension), pasi ditën e djeshme shtetasja F. K., 56 vjeçe, është dërguar në spital si pasojë e një reaksioni nga medikamentet. Nga veprimet hetimore paraprake rezultoi se mjekimi i është përshkruar nga shtetasja E. H., ndërsa aplikimi i injeksioneve është kryer në banesë nga shtetasja A. T. Aktualisht, 56-vjeçarja ndodhet nën kujdesin e mjekëve”, njofton policia.
Leave a Reply