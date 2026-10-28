Disa orë pas transferimit në Burgun e Fierit, kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, ngre shqetësimin se është vendosur në një ambient izolimi me tre vrasës serialë të dënuar me burgim të përjetshëm.
Në një letër të shkruar nga qelia e burgut të Fierit, të bërë publike nga avokati i tij, Plarent Ndreca, Veliaj thekson se është pa ujë e drita, pa kujdes mjekësor dhe i është refuzuar ushqimi e bisedat telefonike me familjarët.
“Futja në izolim për 10 ditë. Pa ujë e pa dritare. Jo kujdes mjekësor. Refuzim i ushqimit. Asnjë arsye për transferimin, izolimin. Asnjë telefonatë për familjen dhe avokatin. Siguria? Në të njëjtin korridor me 3 vrasës, me burgim të përjetshëm”, shkruan Veliaj në letër.
Sipas avokatit, Veliaj ka mbi 3 javë që ka probleme me këmbën dhe ka kërkuar verifikim nga institucioni mjekësor dhe nuk i është dhënë kjo e drejtë.
Avokati shtoi se Veliaj nuk është ushqyer se ka dyshimet e tij se si është bërë gjithë ky transferim.
Në orët e mbrëmjes, kryebashkiaku Veliaj u vizitua në burg nga Avokati i Popullit, Endrit Shabani, dhe avokati i tij, Ndreca, ku ky i fundit e cilësoi transferimin e tij nga paraburgimi i Durrësit drejt Fierit si të paligjshëm.
Erion Veliaj mbahej në burgun e Durrësit që prej shkurtit të vitit 2025, kur u arrestua. Transferimi i tij drejt Burgut të Fierit vjen një ditë pasi drejtuesi i kryeqytetit komentoi nga qelia fitoren e lëvizjes studentore në Serbi, duke e cilësuar rezultatin si rrëzim të atij që ai vetë e quajti “makiavelisti dhe populisti i Beogradit”. Ndërsa protestat e studentëve i konsideroi jo si fundi i botës, por fundi i një bote.
Leave a Reply