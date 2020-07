Një ditë më parë u qëllua me armë drejt një biznesi elektroshtëpiakesh tek Kthesa e Kamzës, ndërsa sot policia arreston policin privat që ruante biznesin.

Sipas “BalkanWeb”, për ngjarjen në fjalë në pranga ka rënë 66 vjeçari Perlat Meshi.

Sipas policisë, 66 vjeçari ka parë dy persona të paidentifikuar me motor që kanë ndaluar përpara biznesit dhe kanë qëlluar me armë, por nuk ka lajmëruar as në Policinë e Shtetit si dhe nuk ka raportuar sallën dhe eproret e tij.

g.koosvari