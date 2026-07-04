Policia e Kapitolit të SHBA-së arrestoi oficerin, Major Jason Watson, që e identifikoi veten si anëtar i shërbimit aktiv, në shkallët e Kapitolit. Ai po merrte pjesë në një konferencë për shtyp të organizuar nga Koalicioni i Largimit, një grup aktivistësh. Përfaqësuesi Al Green, Demokrat i Teksasit, i cili ka ngritur padi për shkarkim kundër Trump të paktën gjashtë herë, gjithashtu mori pjesë në këtë aktivitet.
Gjatë fjalimit të tij, Major Watson, i cili tha se nuk ishte anëtar i Partisë Demokratike, akuzoi presidentin dhe nënpresidentin për shkelje si të Kushtetutës ashtu edhe të betimeve të tyre të detyrës.
“Kongresi mbetet i pabindur për urgjencën dhe domosdoshmërinë që ata të respektojnë betimin e tyre, kështu që ne duhet t’i bindim ata, me rezistencën tonë civile të palëkundur dhe të pakompromis”, tha ai.
Majori Watson e përfundoi fjalimin e tij, në të cilin kritikoi politikat e administratës Trump për imigracionin, si dhe veprimet e saj në Venezuelë dhe Iran, duke u bërë thirrje amerikanëve “të ushtrojnë në mënyrë paqësore të drejtat e tyre të Amendamentit të Parë”.
Pas konferencës për shtyp, ai qëndroi në shkallët e Kapitolit duke mbajtur një tabelë me fjalët “Impeach”, “Convict” dhe “Largoje” të vendosura njëra mbi tjetrën. Pak më vonë, ai u arrestua me akuzën e “grumbullimit, pengimit dhe shqetësimit”, tha Policia e Kapitolit të SHBA-së në një deklaratë të premten.
“Në përgjithësi është kundër ligjit që publiku të demonstrojë në shkallët e Dhomës së Përfaqësuesve, përveç nëse është me një anëtar të Kongresit”, tha policia.
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