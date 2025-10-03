Sean “Diddy” Combs është dënuar me 50 muaj burg, pas shpalljes fajtor për dy akuza për transportim me qëllim prostitucioni.
Gjatë seancës gjyqësore, artisti i njohur i hip-hop-it dhe biznesmeni u shpreh i penduar, duke i quajtur veprimet e tij të neveritshme dhe të turpshme.
Combs kërkoi falje publike, jo vetëm viktimave të përfshira drejtpërdrejt në çështje, por edhe të gjitha viktimave të dhunës në familje, duke theksuar se është i vetëdijshëm për dëmin që ka shkaktuar.
Strategjia e mbrojtjes përfshiu një video dokumentare të publikuar në momentet e fundit, ku shfaqej puna e tij bamirëse dhe jeta familjare.
Videoja dhe një letër personale nga Combs u paraqitën si dëshmi e karakterit të tij jashtë akuzave. Kjo, megjithatë, binte në kontrast të fortë me qëndrimin e mëparshëm të ekipit mbrojtës, i cili kishte pohuar në mënyrë të vazhdueshme se ai ishte i pafajshëm dhe i shënjestruar padrejtësisht nga autoritetet.
Leave a Reply