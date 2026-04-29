Kosova nuk arriti të zgjidhte Presidentin e ri brenda afatit kushtetues e për këtë arsye do të shkojë në zgjedhje të reja kombëtare.
Në një reagim në rrjetin social Facebook, ish-presidentja Vjosa Osmani deklaroi se mbrëmja e djeshme ishte një moment i rëndë për Kosovën.
Ajo theksoi se, pavarësisht situatës, qytetarët e Kosovës kanë treguar gjithmonë forcë për t’u ringritur edhe në periudha më të rënda.
Në mesazhin e saj, ajo bëri thirrje për unitet dhe për të zëvendësuar ndasitë me solidaritet dhe shpresë.
“Mbrëmë ka qenë një natë e rëndë për Kosovën. Por ky popull ka ditur të ngrihet dhe nga momente shumë më të rënda.
Ka ardhur momenti të japim vetëm dashuri për vendin tonë. Mjaft më me propagandë, me urrejtje, me përçarje, me ndjellje të frikës.
Aty ku ka urrejtje duhet të sjellim vetëm dashuri për njëri-tjetrin dhe vendin tonë. Aty ku ka frikë të sjellim shpresë, aty ku ka propagandë dhe shpifje të mbrojmë të vërtetën. Ju ftoj të bashkoheni në këtë mision. Rrugët që mbyllen nga padrejtësitë, gjithmonë hapen nga populli”, shkruan Osmani.
