Së shpejti finalizohet Dialogu Strategjik Kosovë–SHBA. Kështu ka deklaruar Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, pas takimit të zhvilluar me Zëvendëssekretarin amerikan, Richard Verma, duke e konsideruar si një lajm të shkëlqyer për vendin.

“Lajm i shkëlqyeshëm për Republikën e Kosovës!

Pas propozimit që i kam dërguar Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si Presidente e Republikës qysh në vitin 2021, pastaj rikonfirmuar në qershor të vitit 2022 nëpërmjet notës verbale si dhe në takimin me Sekretarin Blinken në korrik 2022, si dhe pas një pune të jashtëzakonshme të ekipeve tona përgjatë viteve të kaluara, sot në takim me Zëvendës Sekretarin amerikan Richard Verma m’u konfirmua se Kosova dhe SHBA-të do ta finalizojnë së shpejti Dialogun Strategjik”, deklaroi Osmani.

Finalizimi i Dialogut Strategjik do të ishte dëshmi e partneritetit të mirëfilltë mes Kosovës dhe SHBA-së, shtoi Osmani, duke bërë me dije se marrëveshja do të ketë në fokus të saj fusha të rëndësishme në interesin e qytetarëve të Kosovës.

“Kjo është një e arritur e jashtëzakonshme që dëshmon se partneriteti i mirëfilltë, i bazuar në vlera dhe interesa të përbashkëta, gjithmonë sjell rezultate. Falënderoj Qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për këtë përkrahje ndaj popullit të Kosovës dhe mezi pres ta vazhdojmë bashkëpunimin intensiv në interes të Kosovës. Ekipet tona do të takohen së shpejti për ta finalizuar marrëveshjen për Dialogun Strategjik e cila do të përfshijë fusha shumë të rëndësishme në interes të qytetarëve të Kosovës”, përfundoi Osmani.

Verma po e viziton Kosovën si pjesë të turit që është duke zhvilluar në Ballkanin Perëndimor. Të enjten, zyrtari amerikan qëndroi në Shqipëri, ndërsa të shtunën pritet të ndalojë në Serbi.

Ditë më parë, Departamenti i Shtetit tha në një njoftim se në Kosovë, Verma do të diskutonte për normalizimin e marrëdhënieve të Kosovës me Serbinë përmes dialogut të lehtësuar nga BE-ja, forcimin e qeverisjes dhe sundimit të ligjit, si dhe nxitjen e rritjes ekonomike dhe sigurisë energjetike të Kosovës.