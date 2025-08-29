Friday, August 29, 2025
Osmani kërkon zgjidhje urgjente për konstituimin e Kuvendit dhe zgjedhjen e qeverisë

by B K
29/08/2025 11:56
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, bëri thirrje këtë të premte që Kuvendi të konstituohet dhe qeveria të zgjidhet sa më shpejt, duke theksuar se çdo vonesë është në dëm të vendit dhe të qytetarëve.

“Që Kuvendi të konstituohet urgjentisht, që qeveria të zgjidhet po ashtu urgjentisht, çdo ditë e humbur është ditë e humbur për Kosovën, për popullin e saj, për perspektivën tonë euroatlantike, kështu që shpresoj që të gjendet një zgjidhje në përputhje me Kushtetutën”, tha presidentja Osmani pas homazheve te Monumenti i Personave të Zhdukur, në shënim të Ditës Ndërkombëtare të të Zhdukurve me Dhunë.

Pas 57 seancave, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Dimal Basha, të martën (26 gusht) u zgjodh kryetar Kuvendi. Kuvendi zgjodhi edhe tre nënkryetarë nga partitë shqiptare: Albulena Haxhiun, Vlora Çitakun dhe Kujtim Shalën.

Emilija Rexhepi u zgjodh nënkryetare nga pakicat joserbe, megjithatë procesi i konsituimit ka mbetur ende në gjysmë. Tanimë në dy seanca, ka dështuar zgjedhja e Nënkryetarit të Kuvendit nga komuniteti serb.

Lista Serbe ka 9 deputetë dhe as ata vetë nuk votuan pasi duan që kandidat i tyre të jetë Sllavko Simiç, por emri i tij është hedhur 3 herë në votim dhe nuk ka marrë votat e nevojshme.

Sipas aktgjykimit të Kushtetueses, emri i një kandidati mund të hidhet në votim vetëm 3 herë. Konstituimi i Kuvendit do t’i hapte rrugë formimit të Qeverisë së re, pas një ngërçi të gjatë politik, pas zgjedhjeve të 9 shkurtit.

