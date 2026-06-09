Në një intervistë për CNN kandidatja për Presidente nga radhët e LDK-së, Vjosa Osmani tha se zëri i qytetarëve këtë herë ishte edhe më i qartë se ata duan kompromis midis forcave politike në mënyrë që institucionet të krijohen së bashku e jo vetëm nga një forcë politike.
Osmani tha se LDK është e gatshme të ulet dhe të bisedojë me partitë politike, duke përjashtuar Listën Serbe, shkruan A2.
“Në këtë moment, kompromisi është i domosdoshëm jo vetëm për të zgjedhur një President, por edhe për të zgjedhur qeverinë e re dhe udhëheqjen e Parlamentit. Pra, për të tre institucionet do të na duhet një kompromis i ri, dhe nuk mendoj se kompromisi duhet parë si një fjalë e keqe apo si diçka negative. Përkundrazi, është vlera më e mirë që mund të ketë politika. Prandaj, të gjithë do të duhet të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin, dhe ne jemi të gatshëm t’i japim vendit tonë pikërisht këtë kompromis, për hir të interesave të qytetarëve tanë. Ne jemi të gatshëm të ulemi dhe të bisedojmë me partitë politike, me partitë kryesore politike. Natyrisht, nuk duam të bisedojmë me të vetmen parti politike serbe që ka marrë pjesë në akte agresioni dhe në shkelje të rendit kushtetues të Kosovës, por çdo parti tjetër këtu, të gjithë kundërshtarët tanë politikë, janë të mirëpritur të ulen me ne që të mund të gjejmë një kompromis politik, dhe do të thosha sa më urgjentisht të jetë e mundur”, tha Osmani.
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