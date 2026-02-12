Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e cila ishte ftuar në Konferencën e Sigurisë në Mynih, anuloi pjesëmarrjen në atë takim për shkak të angazhimeve institucionale dhe prioritetet që lidhen me zhvillimet e fundit politike brenda vendit.
Lajmi u konfirmua për mediat në Kosovë nga këshilltari për Media i Presidencës, Bekim Kupina. Ndërkohë, në mbledhjen e parë të kabinetit të qeveritar, kryeministri Albin Kurti u shpreh i gatshëm të ulet me opozitën për të diskutuar mbi çështjen e zgjedhjes së kreut të ri të Shtetit, pasi Vjosa Osmanit i përfundon mandati në fillim të muajit prill.
Kurti paralajmëroi se pas votimit të buxhetit të shtetit dhe ratifikimit të marrëveshjeve ndërkombëtare, fokusi do të kthehet tek kjo çështje. “Jam i gatshëm që nga nesër të fillojmë kontaktet dhe diskutimet me subjektet e tjera politike për çështjen e zgjedhjes së presidentit”.- u shpreh ai. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka shprehur ambicien se synon një mandat të dytë në krye të shtetit.
