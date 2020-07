OSHEE me anë të një lajmërimi për mediat shprehet se janë duke u bërë punime në disa kabina në Tiranë.

Në njoftim, OSHEE shprehet se në disa zona do të ketë stakim energjie, ndërsa jep edhe vendet ku nuk do ketë energji për disa orë, si dhe datat kur do të ketë ndërprerje.

Njoftimi i OSHEE-së:

Stakim, 13-14 korrik

Për shkak të remontit të planifikuar në një nga fiderat e NST Mëzez dhe punimeve në disa kabina në Tiranë, në datat 13-14 korrik do të stakohet energjia në këto zona

13 korrik 09:00-15:00

Pjesërisht “Rruga e Dibrës”, pranë Medresesë, fshati Allgjatë

14 korrik 09:00-12:00

Pjesërisht rrugët: “Mine Peza” dhe “Fortuzi”

12:00-15:00 Rruga “Mine Peza”.

g.kosovari