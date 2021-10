Arjola Demiri ka treguar brenda shtëpisë së “Big Brother VIP”, historinë e ndarjes nga bashkëshorti i saj dhe kujdestarinë e fëmijës. Aktorja ka treguar banorëve të tjerë se si është përplasur me gjykatësin dhe i ka kërkuar se fëmijët do rrinë të tre ose me mua ose me të.

Arjola: Kam tre vjet në gjyq për kujdestarin e fëmijëve.

Monika: Gjyqi i kujdestarisë le të hidhet përpjetë ai, është ligj ndërkombëtar dhe i takojnë nënës.

Arjola: Zemër këtu nuk pyesin dhe donin me mi ndraë fëmijët i thashë gjykatës, të tre ose me mua ose me atë.

