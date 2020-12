Ka përfunduar pas dhjetë orësh puna, kërkimi dhe inspektimi nga teknikët e Departamentit të Hetimeve Shkencore në apartamentin në lagjen “Novoli”, në “via Felice Fontana”, ku jetonte Elona Kalesha, ish-partnerja e Taulant Pashos, i biri i Shpëtim dhe Tauta Pashos, kufomat e të cilëve u gjetën javën e shkuar të copëtuara dhe futur në katër valixhe.

Specialistët ndërhynë në skenën e dyshuar të krimit në Firence, në përpjekje për të zgjidhur misterin e vrasjes makabre të çiftit shqiptar.

Elona Kalesha, 36 vjeçe me origjinë nga Durrësi, u arrestua para dy ditësh nga karabinierët me urdhër të prokurores publike, Ornella Galeotti me akuzat e vrasjes, fshehjes dhe dhunimit të kufomës.

Mësohet se policia, është kthyer nga banesa e Elonës, “në Romë, me disa gjurmë të gjetura, natyra e të cilave do të përcaktohet nga hetimet që do të kryhen në laboratorët shkencorë. Rezultatet do të përcaktojnë nëse ato janë gjurmë të dobishme për qëllimet e hetimit”.

Ndërkohë banesa e vajzës është nën sekuestro të organeve hetimore. Hetuesit dyshojnë se çifti Pasho është vrarë pikërisht në këtë shtëpi në Firence, ku Shpëtimi dhe Teuta po qëndronin në atë kohë me partneren e djalit të tyre.

Dyshimet janë të forta që Elona Kalesha nuk ka vepruar e vetme, por ka pasur të paktën një bashkëpunëtor.

Karabinierët, mblodhën dëshmi dhe prova për misterin e zhdukjes së bashkëshortëve Pasho në nëntor 2015.

Sipas asaj që shkruajnë mediat italiane, në atë kohë fqinjët kanë parë se hyrja e shkallës së pallatit, kishte një substancë ngjitëse që vinte një erë të keqe.

Inspektimi i policisë, u shtri gjithashtu edhe në shtëpinë dhe garazhin në “via del Pantano”, pranë burgut Sollicciano, ku Kalesha kishte jetuar më parë me Taulant Pashon.

Gjithashtu hetimet deri më tani bëjnë me dije se marrëdhëniet vjehrrë nuse nuk ishin shumë të mira. Sipas informacioneve mësohet se Teuta nëna e Taulantit nuk ishte dakord me këtë marrëdhënie e ndër të tjera dyshohet se pas daljes nga burgu ajo do i kërkonte djalit që të zgjidhte mes tyre,”Ose atë ose ne”.

Ndërkohë këtë të enjte pritet që Kalesha të njihet dhe me masën e saj paraprake të sigurisë që dyshohet se është ajo arrest me burg.

