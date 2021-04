Rreth 65 vëzhgues nga Asambleja Parlamentare e OSBE do të vendosen javën e ardhshme në Shqipëri për zgjedhjet parlamentare të 25 Prillit. Vëzhguesit e AP të OSBE-së do të punojnë ngushtë me kolegët nga Zyra e OSBE-së për Institucionet Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut dhe Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës.

Azay Guliyev, Shefi i Delegacionit të Azerbajxhanit dhe Nënkryetari i PA-së së OSBE-së, do të shërbejë si Koordinator Special dhe drejtues i misionit vëzhgues afatshkurtër të OSBE-së, pas emërimit nga Kryetari i Përgjithshëm i Zyrës, Ministri Suedez për Punë të Jashtme Ann Linde.

“Ne po presim me padurim të punojmë ngushtë me partnerët tanë të kahershëm, Zyrën e OSBE-së për Institucionet Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut dhe Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës dhe të japim kontributin tonë në shoqërimin e rrugës demokratike të Shqipërisë”, tha Guliyev. “Këto zgjedhje janë një mundësi e rëndësishme për Shqipërinë për të demonstruar angazhimin e saj për zhvillimin demokratik dhe reformën”.

Presidenti Lord Peter Bowness ka emëruar Reinhold Lopatka, Kryetar të Komitetit të Përkohshëm Kundër Terrorizmit dhe Përfaqësues Special për Azinë Qendrore, për të udhëhequr delegacionin vëzhgues të OSBE-së.

“Unë jam shumë krenar që jemi në gjendje të vendosim në një numër të madh pavarësisht nga sfidat që rrjedhin nga pandemia. Unë do të doja të falënderoja të gjithë kolegët e mi vëzhgues për përkushtimin e tyre dhe gatishmërinë e tyre për t’iu përgjigjur ftesës së Shqipërisë për të vëzhguar këto zgjedhje të rëndësishme”, tha Lopatka. “Vëzhguesit tanë do të ndjekin të gjitha udhëzimet përkatëse dhe do të marrin të gjitha masat paraprake për të siguruar sigurinë tonë, si dhe sigurinë e njerëzve që takojmë.”

Misioni është duke vlerësuar zgjedhjet kundrejt angazhimeve demokratike të përfshira në Dokumentin e OSBE-së të Kopenhagenit 1990. Vëzhguesit do t’i kushtojnë vëmendje të veçantë mjedisit të fushatës, kornizës ligjore, administrimit të zgjedhjeve, procedurave të ditës së zgjedhjeve dhe mbulimit nga media. Ata do të paraqesin deklaratën paszgjedhore të gjetjeve dhe konkluzioneve paraprake në një konferencë shtypi në Tiranë në 26 Prill, e cila do të transmetohet drejtpërdrejt në faqen e internetit të AP të OSBE-së, www.oscepa.org.