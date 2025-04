Kjo e premte shënoi zyrtarisht çeljen e fushatës elektorale për zgjedhjet e 11 majit.

Partia Demokratike zgjodhi që takimin hapës të fushatës ta mbante sot, me një miting në sheshin “Nënë Tereza” në Tiranë, ndërsa Partia Socialiste zhvilloi një takim me vajza dhe gra në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Balelit. Takimin hapës të fushatës PS do ta mbajë nesër në orën 12:00 në sheshin “Skënderbej”.

Të dy forcat politike ishin live në Facebook, por me një diferencë të madhe në shikueshmëri. Kryeministri Rama po ndiqej drejtpërdrejt nga të paktën 5 mijë e 40 qytetarë, ndërsa Berisha nga vetëm 2 mijë e 100, pavarësisht se supozohet që mobilizimi dhe kurioziteti i mbështetësve të tij sot të ishte më i madh.