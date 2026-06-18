Analisti Fatbardh Kadilli, i ftuar në “Tirana Live” u shpreh se protesta qytetare i ka bërë mirë shoqërisë, por dhe politikës shqiptare.
Ai shprehu kritika për mënyrën si po vijon protesta, ndërsa shtoi se organizatorët nuk mund të rrinë anonimë.
“Protesta i ka bërë mirë politikës dhe e shoqërisë, por dhe protesta ka kurthet e veta. Ata që e drejtojnë, nuk duhet të jenë pa identitet”, tha ai.
Analisti listoi dhe një problematikë tjetër, që sipas tij, organizatorët kanë marrë kontrollin e mikrofonit dhe nuk i lejojnë njerëzit të flasin.
“Kontrolli i folësve nga një grup anonim, nuk është mirë të jetë kështu. Folësit janë të kontrolluar, nuk e merr lehtë mikrofonin. Kushdo që shkon në protestë, të jetë i vëmendshëm që mos të këtë asnjë lloj kufizimi. Vetëm kështu mund të kemi një ndryshim të shoqërisë”, tha ai.
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