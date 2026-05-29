Orë vendimtare për konfliktin në Iran. Donald Trump njoftoi se është duke shqyrtuar në dhomën e situatave në Shtëpinë e Bardhë planin e hartuar nga diplomatët e tij dhe ata iranianë për armëpushimin 60-ditor, hapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe nisjen e negociatave bërthamore. Përmes rrjetit Truth, presidenti amerikan sinjalizoi miratimin e planit, duke parathënë heqjen e bllokadës detare.
„Anijet e bllokuara në ngushticë për shkak të bllokadës sonë të jashtëzakonshme dhe të paprecedentë, e cila tani do të hiqet, mund të nisin procedurat për t’u kthyer në shtëpi!“, tha presidenti amerikan.
Trump kërkoi nga Irani çminimin e menjëhershëm të ngushticës dhe dorëzimin e mbetjeve bërthamore për asgjësim në SHBA dhe Kinë, duke përsëritur se ky vend nuk do të ketë kurrë bombë atomike. Teherani mbetet, megjithatë, mosbesues. Autoritetet iraniane deklaruan se nuk do të ndërmarrin asnjë hap drejt lirimit të Hormuzit, pa parë lëvizje konkrete nga Uashingtoni.
Marrëveshja po kërcënohet seriozisht nga veprimet e Izraelit, që ka përshkallëzuar sulmet në Liban dhe planet për shtrirjen e kontrollit ushtarak në 70% të Rripit të Gazës. Irani e ka kushtëzuar paqen me SHBA-në me ndalimin e sulmeve izraelite në Liban.
