Gjatë rrëfimit ndryshe që bëri mbrëmjen e djeshme për emisionin ‘Opinion’, kryeministri Rama i tregoi moderatorit Blendi Fevziut gjithë koleksionin e dhuratave që ka marrë gjatë detyrës së tij.

Por syri i kapi objektin e veçantë; një orë, unazë, butona dhe tespie të mbuluara me diamante.

PJESË NGA BISEDA

Edi Rama: Këto janë ora…

Blendi Fevziu: Njëra prej tyre mesa shoh e mbushur me diamante.

Edi Rama: Kjo është arsye që vijnë të na shpërthejnë Kryeministrinë.

Blendi Fevziu: Çelësin e mban vetëm ti?

Edi Rama: Jo unë nuk kam çelës, kjo është me kod, me kamera, e me të gjitha.

g.kosovari