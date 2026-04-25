Kryeministri nacionalist në largim i Hungarisë, Viktor Orban, njoftoi se do të dorëzonte vendin e tij në Parlament pas humbjes shkatërruese të koalicionit të tij Fidesz-KDNP, pas 16 vitesh në pushtet.
Referuar mesazhit të Orban në rrjetet sociale, gazetari Szabolcs Panyi shprehet se “kryeministri në largim po planifikon një udhëtim më të gjatë në SHBA këtë verë, ku jetojnë tashmë krerët e perandorisë së biznesit të Orbán – vajza dhe dhëndri i tij, dhe ku ai mund të kërkojë strehim nga ndjekja penale”.
BREAKING: Viktor Orbán quits Hungary's parliament after 36 years – confirming my earlier scoop that he's planning a longer US trip this summer, where heads of the Orbán business empire – his daughter and son-in-law – already live, and where he could seek refuge from prosecution. pic.twitter.com/SiPzXRDtCm
— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) April 25, 2026
“Meqenëse vendi që fitova si kreu i fletëvotimit për platformën Fidesz-KDNP është në fakt një vend parlamentar për Fidesz, kam vendosur ta dorëzoj atë. Në këtë kohë, unë nuk kam nevojë për parlamentin, por për riorganizimin e kampit kombëtar,” tha Orban në një mesazh video të postuar në Facebook.
Humbja e tij u vulos më 12 prill, kur Peter Magyar fitoi zgjedhjet, duke i dhënë fund sundimit 16-vjeçar të Orbanit dhe duke shënuar një ndryshim të madh politik në Hungari.
