“20 Days in Mariupol”, një film që dokumenton pushtimin rus të Ukrainës fitoi çmimin Oscar për filmin më të mirë dokumentar artistik.

“Ndoshta do të jem regjisori i parë në këtë skenë që do të thotë: “Do të doja të mos e bëja kurrë këtë film. Unë dëshiroj të jem në gjendje ta shkëmbejmë këtë (me) Rusia që nuk sulmon kurrë Ukrainën, nuk pushton kurrë qytetet tona”, tha regjisori Mstyslav Chernov ndërsa pranoi çmimin.

Ai tha se ky është Oscari i parë që fitohet në historinë e Ukrainës. Fjalët e tij u pritën me duartrokitje të theksuara nga turma në Teatrin Dolby.

/a.r