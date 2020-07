Perfaqesuesi i opozites Bylykbashi ka thene pas mbledhjes maratone te KP-së, se:

“Sot në Mbledhjen e Keshillit Politik pas propozimit konkret tonit per futjen e hapjes se listave 100% me nje amendament kushtetues, jemi ndeshur per te gjithe kohen me nje refuzim konstant te PS. Propozimi yne garanton Hapjen e Listave dhe te gjithe elementet e tjere.

Ajo qe e kerkon mazhoranca eshte krejt tjeter. Kemi kerkuar arsyen pse refuzojne llogjiken tone, por ata nuk kane dhene fare arsye, per ndryshimin e njeaanshem te Kushtetutes, qe do bejne neser. Veprimi i tyre ka per qellim te ndryshoje rregullat e lojes pas regjistrimit te partive. Ne kemi treguar gatishmeri qe ne fund procesi te mbyllet me nje marreveshje ne baze te 5 Qershorit.

Me veprimin e njeanshem qe do marrin ata me votimin ne parlament dhe e ka gati per miratim do vritet marreveshja e 14 janarit dhe 5 qershorit, duke minuar nje proces kaq te gjate per zgjedhje te lira. Duam heqjen e pengeses kushtetuese qe listat te jene te hapura dhe ndryshimet te beheshin ne Kodin zgjedhor. Jemi ende ne pritje!”