Gjatë emisionit “Të Paekspozuarit” në MCN TV, ka patur një debat mes analistëve Andi Bushati dhe Ergys Mërtiri, për dekretimin e zgjedhjeve në Tiranë nga Presidenti Begaj, pas shkarkimit të Erion Veliajt.
Mërtiri deklaroi se debati që po zhvillohet për këtë çështje është i sajuar nga opozita dhe njerëz pranë saj, pasi opozita kërkon të mbrojë Veliajn dhe nuk do zgjedhje. Ndërsa Bushati, deklaroi se Presidenti është një vegël e Ramës.
Debati:
Ergys Mërtiri: Ky ësht debat i sajuar dhe është bërë gjithë populli jurist. Veliaj ka interes për këtë debat pasi do të mbrohet. Këtu Veliajn po e mbron Berisha dhe njerëzit e tij.
Andi Bushati: Njerëzit e Lulit kanë dalë me Begajn… Më mirë me Lulin dhe me Begajn…
Ergys Mërtiri: Luli ka ikur me pizhama. Nu ka pse ngrihet kjo furtunë për çështje interpretimi. Opozita bëhet ortak me Veliajn kundër SPAK. Dhe e dyta kanë frikë nga zgjedhjet. Po hyri do të humbë. Opozita është bërë qesharake se po hap luftë me Begajn, dje hapi luftë me Diellën.
Andi Bushati: Po këtu ku hyn opozita, dakord janë idiotë, por ti çfarë mendon për Begajn dhe këtë debat?
Ergys Mërtiri: Mendoj se ky debat nuk ka pikë rëndësie.
Andi Bushati: Në një debat që nuk ka rëndësi, unë nuk marr pjesë. Vjen të thuash ju flisni budallallëqe se kjo nuk ka rëndësi…
Ergys Mërtiri: Arsyeja pse bëhet ky debat është politike. Nevoja e opozitës për të mos hyrë në zgjedhje dhe për të mbrojtur Veliajn.
Andi Bushati: Dakord, po Begaj duhet ta bënte apo jo?
Ergys Mërtiri: Begaj është thjesht një funksionar që gjykon siç e gjykon ai.
Andi Bushati: Begaj është instrument i Ramës, e di gjithë Shqipëria, po nuk di as këtë…
Ergys Mërtiri: Nëse themi është apo jo zar Begaj, nuk kam ardhur për këtë. Në këta rast zari a ka të drejtë ligjore? Ajo që po them, ka dy interpretime, shkarkimi Veliajt është çështje Kusthetuese apo administrative, nëse është Kushtetuese ka të drejtë Veliaj, nëse është administrative, ka të drejtë Begaj. Nuk janë çështjet bardh e zi, janë me ngjyra, frekuenca.
Andi Bushati: Unë mund të them tani është ditë.
Ergys Mërtiri: Kur është muzg, dikush mund të thotë është ditë dhe dikush natë. Pra ka interpretim. Çështja është këtu, Bajram Begaj thotë shkarkimi i Veliajt nuk hyn te neni 115 i Kushtetutës, që bëhet për check and balance, për ti hequr Ramës nga dora pushtetin. Por ligji nuk merret kush e çoi. Kur propozimin e bën Këshilli Bashkiak, kontrollin e bën Këshilli Bashkiak dhe shkarkimi i qeverisë shoqërohet me vendimin e Këshillit Bashkiak.
Andi Bushati: Më thuaj konkluzionin. Kjo që kam ardhur ngaqë nuk e di çfarë duhet të them, është lapidare…
Ergys Mërtiri: Kjo është çështje më e gjerë jo vetëm interpretim gërme, por ndarje pushtetesh.
