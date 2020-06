Opozita parlamentare duket e pakënaqur nga marrëveshja e arritur për Reformën Zgjedhore dhe po kërcënon me mos votimin e Kodit Zgjedhor në Kuvend. Nën zhurmën e këtyre ‘kërcënimeve’ mësohet lëvizja e papritur e opozitës parlamentare.

Kryetari i grupit parlamentar ‘Demokrat’, Myslim Murrizi do të zhvillojë sot një takim me opozitën jashtëparlamentare.

Mësohet se takimi do të mbahet në orën 10:30 dhe Murrizi do të takohet me disa kryetarë të partive jashtë Kuvendit. Në qendër të bisedës mendohet se do të jetë Reforma Zgjedhore.

Nuk dihen ende detaje të reja rreth bisedimeve, por gjithçka mbetet për t’u parë.

Kujtojmë që ditën e djeshme, grupet Parlamentare të opozitës kërkuan takim me Ramën, përmes një letre drejtuar kreut të Kuvendit Gramoz Ruçi dhe vetë kryeministrit.

Tre kryetarët e Grupeve Parlamentare, Myslim Murrizi i PD, Edmond Stojku dhe Nimet Musai kërkojnë tryezë dialogu brenda 48 orësh mes tyre dhe mazhorancës.

