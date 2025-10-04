Nga Desada Metaj
Emri i Ermal Hasimes si kandidat i mundshëm i opozitës për Tiranën e zuri në kurth PD e Sali Berishës, e cila për ditë me radhë u qorrolleps për të shpikur kandidatura imagjinare dhe për të shmangur debatin politik të ditës: emrin e rivalit të Ogerta Manastirliut për Bashkinë e Tiranës.
Është e kotë të flasësh për papërgatitjen e PD si partia më e madhe në opozitë për një kandidaturë, ndërkohë që prej muajsh Bashkia e kryeqytetit nuk qeverisej nga Erion Veliaj. Në përpëlitjet për të gjetur një emër, ndërkohë që kandidaturat më të përshtatshme, ajo e Alimehmetit dhe Tabakut, refuzuan të kandidonin, në PD nisën të vetëshpallen kandidatë të tjerë, asnjëri prej të cilëve në fakt nuk plotëson kushtet për të qenë as kryetar grup seksioni i një partie që ka garuar si e barabartë me PS në kryeqytet.
Në këto kushte, Agron Shehaj hodhi në tavolinë emrin e Ermal Hasimes duke e futur sërish PD në kurthin e përhershëm kur bëhet fjalë për një figurë me integritet: as e kundërshtonte dot për shkak të simpatisë që emri i Hasimes ka në pjesën jo militante të opozitës, por as nuk e mbështeste hapur për shkak të betonizimit të çeliktë të partisë nga Sali Berisha. Për këtë, ky i fundit, pas disa ditësh pa përgjigje, vendosi vetëm sot të mbështesë një kandidat që nuk është zyrtarisht i PD, por që do të konsiderohet si kandidat i përbashkët i opozitës.
Edhe ky një kurth i kurdisur nga kryetari i PD, që me këtë rast “bojkoton” zgjedhjet në kryeqytet dhe i fshihet përballjes me Edi Ramën. Dhe për këtë me gjasë si komardare shpëtimi do të shërbejë emri i një kandidati jo nga PD. Në të gjitha llogaritjet, duke njohur vetëm sado pak funksionimin e asaj partie, e kupton se kandidati i opozitës jashtë PD nuk do të ketë mbështetjen e premtuar nga Sali Berisha. Jo vetëm se strukturat e demokratëve janë të telendisura në ditën më të keqe, por se formëzimi i një figure opozitare si kandidat për Tiranën, aksesi në media dhe rritja e profilit publik i një politikani të ri, larg modelit të Sali Berishës, i bën hije këtij të fundit dhe shpurës së tij.
Sali Berisha nga sot ka hequr përgjegjësinë për humbjen e Bashkisë së Tiranës. Tashmë faturën e humbjes së radhës ai do ta ndajë me kandidatët “e përbashkët” që do të mbështesë në konferenca për shtyp dhe do t’i sabotojë nën rrogoz. Njëjtë siç ka bërë me Spartak Ngjelën dhe Sokol Olldashin, kur këta konkurronin për Bashkinë e Tiranës.
Ermal Hasimja, në çdo rast, është një kandidat që merr më shumë vota se çdo deputet aktual i PD në Tiranë. Por rritja e një figure që nuk është në kontrollin e tij është e papranueshme për Sali Berishën, që në rastin më të mirë do të përpiqet fort që Hasimja të renditet më poshtë se Arlind Qori. Dhe në rastin më të keq do gjejë grupin e ri armiqësor që i rrezikon kullën ku strehohet ai dhe një tufë deputetësh vasalë.
Ndaj oferta për një kandidaturë jashtë PD është hileja e radhës që Sali Berisha u bën demokratëve për të fshehur paaftësinë për gjetjen e një figure të fortë politike, duke e kamufluar këtë me “hapjen” ndaj kandidatëve që nuk janë pjesë e strukturave. Kushdo që do e pranojë këtë ofertë është në të drejtën e vet të garojë në një garë të pabarabartë jo vetëm me kundërshtarin politik që do ketë përballë, por do të mbajë në kurriz edhe të gjithë makinacionet e njohura dhe të panjohura politike të Sali Berishës, përfshirë dhe “aleancat fluide” të tij.
