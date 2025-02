Gazetari Ardit Rada, i ftuar në emisionin Log. në News24, ka komentuar mobilizimin e SPAK për ndalimin e krimeve zgjedhore në prag të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit.

Sipas Radës, SPAK është institucioni me nivelin më të lartë të besueshmërisë aktualisht, duke theksuar mbështetjen dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm me SHBA.

“Nuk ka javë që ambasada e SHBA nuk takon prokurorët e SPAK apo t’i çojë në trajnime në Amerikë,” u shpreh ai.

Duke analizuar strategjitë e partive kryesore, Rada tha se mazhoranca ka avantazhin e një organizimi më të mirë, ndërsa opozita ende nuk ka nisur fushatën e saj brenda vendit, por po fokusohet në atë jashtë Shqipërisë.

“SPAK është institucioni me më shumë besueshmëri sot. Nuk ka javë që ambasada e SHBA nuk takon prokurorët e SPAK apo t’i çojë në trajnime në SHBA. Opozita nuk do që zgjedhjet me rezultatin e pritshëm, me organizimin e mazhorancës…Qeveria ka mekanizmat të organizojë një fushatë më të organizuar brenda dhe jashtë vendit. Opozita që nuk ka nisur fushatën brenda po mendon për fushatën jashtë. Nëse KQZ ka të drejtë të hetojë zgjedhjet, pra të marrë denoncime, nëse Prokuroria e Përgjithshme ka të drejtë të hetojë, çfarë e pengon SPAK ta bëjë këtë”, u shpreh ai.