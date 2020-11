Opozita maqedonase ka paralajmëruar Qeverinë e kryeministrit, Zoran Zaev, se çfarëdo marrëveshje që do të nënshkruajë me palën bullgare, do të jetë e pavlefshme dhe nuk do të ketë asnjë vlerë nga qeveria që do të formojë VMRO-DPMNE-ja.