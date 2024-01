Rikthimi i tryezës së komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore përveç rrëmujës dhe sherrnajës nuk prodhoi asgjë tjetër.

Në mbledhjen e parë të zhvilluar sot mungoi PD-ja zyrtare. Në një lidhje të drejtpërdrejtë në edicionin qendror të lajmeve në “Vizion Plus” ishte sekretari për çështjet zgjedhore në PD-në e drejtuar nga Lulzim Basha, Rezart Kthupi. Ky i fundit, në një bisedë me gazetaren Pranvera Borakaj sqaroi arsyet pse munguan dhe çfarë presin nga Reforma Zgjedhore.

Intervista

Pranvera Borakaj: Ju përfaqësoni vetëm 11 deputetë në Kuvendin e Shqipërisë, nga 62 që opozita ka në total. Pse mendoni që ju takon ju e drejta e vetos në emër të opozitës në Reformën Zgjedhore?

Rezart Kthupi: Ne përfaqësojmë PD-në. Të gjithë ata deputetë janë të PD, të cilët në një moment të cakutar kohor kanë vendosur të dalin jashtë kësaj partie. Ata ndodhen në kushte të paqarta. PD është partia politike me grupin më të madh të deputetëve. Ata janë deputetë që kanë dalë nga vota e PD-së. Në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë entiteti juridik që ka tagrin për të bërë pjesë në koalicion…reformat zgjedhore bëhen nga partitë politike, jo nga deputetët. Në këto kushte nuk është çështje se sa janë shifrat në Kuvend, por se sa është partia politike.

Pranvera Borakaj: Pse nuk ishit sot në mbledhje?

Rezart Kthupi: Për një arsye shumë të thjeshtë, sespe na u komunikua nga Gjiknuri se salla ku ishte parashikuar të bëhej mbledhja ishte e pushtuar. Në kushtet e një pushtimi ne nuk mund të shkojmë për t’i dhënë mundësinë e një sherri atyre që dy ditë më parë sulmuan zonjën Açka. Ata që nisin sherrin mezi presin të japin shfaqje dhe ne nuk mund të shkojmë në ato vende.

Pranvera Borakaj: Ne propozimet tuaja në lidhje me Reformën Zgjedhore ju kërkoni sistem te ri elektoral, votën e emigrantëve e një sërë propozimesh të tjera që kërkojnë 84 vota ose 94 vota për tu miratuar, pse duhet që Partia Socialiste të mbështesë kërkesat tuaja?

Rezart Kthupi: Ne nuk kërkojmë që PS të mbështesë kërkesat tona. Ne kërkojmë që të ofrojnë një sistem zgjedhor të duhur për shqiptarët. Ky sistem në kushte aktuale ka një vullnet tjetër, që është deformimi i vullnetit të zgjedhësve. Sistemi krijon një mazhorancë të rremë, nuk është mazhoranca e tillë që do të kishte mundësi të qeveriste vendin. Ne kërkojmë të rishikohet sistemi zgjedhor që krijon mundësinë e votës midis gjithë zgjedhëse dhe nuk krijon mazhoranca false.

Pranvera Borakaj: Ka një shqetesim në radhët e opozitës mos ju me votën tuaj miratoni rregullat qe kërkon kryeministri Edi Rama e që demtojnë opozitën. A do të votoni ju të tilla amendamente? Për shembull a do të votoni ju një sistem elektoral me prim?

Rezart Kthupi: Jo, e kemi thënë më shumë se një herë. Nuk është në asnjë nga skenarët e mundshëm të PD-së votimi i sistemeve prim. Kemi më shumë se dy muaj që i kemi bërë publike propzimet tona.

Pranvera Borakaj: Nuk do të votoni asnjë propozim tjetër?

Rezart Kthupi: Nuk po flasim me absolutizma. Ne kemi shkuar me propzimet tona, por nuk mendojmë që ato janë më të mirat apo më të suksesshmet. Sot që flasim propozimet tona janë të vetmet të bëra publike.