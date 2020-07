Ndërsa Damian Gjiknuri i propozoi opozitës dy data për mbledhje ne Këshillit Politik, këta të fundit përgjigjen pozitivisht.

Përmes një deklarate, opozitarët Oerd Bylykbashi dhe Petrit Vasili vlerësojnë “reflektimin e mazhorancës” siç thuhet ndërsa shprehen se janë të gatshëm për takim në secilën prej datave të caktuara prej Gjiknurit.

Ndërsa PS shtoi në tryezën e dialogut edhe emrin e kryeministrit, opozita e Bashkuar thotë se atyre do t’ju shtohet sekretari i Përgjithshëm i PD, Gazmend Bardhi.

Në këtë mënyrë kreu i PD, Lulzim Basha, si dhe Monika Kryemadhi kanë refuzuar thirrjen e Partisë Socialiste për t’u ulur së bashku me kryeministrin Rama.

Pergjigjia

I nderuar koleg,

Në emër të opozitës, mirëpresim reflektimin tuaj për të vijuar diskutimin dhe vendimmarrjen konsensuale në Këshillin Politik për çdo çështje lidhur me zgjedhjet, siç kemi rënë dakord me shkrim në Marrëveshjen Politike të 14 Janarit dhe Dakordësinë e 5 Qershorit.

Paraprakisht ju konfirmojmë se dokumenti i depozituar nga një grup deputetësh të mazhorancës dhe që përmban produktin e dakordësuar në Tryezën e Këshillit Politik (siç ju rikonfirmoni me e-mail më sipër) duhet të miratohet sa më parë dhe pa asnjë ndryshim, dhe për këtë arsye, nuk mund të rihapet asnjë çështje që është dakordësuar aty.

Për çdo çështje tjetër, ne jemi të gatshëm, në orën e caktuar nga ana juaj, si të hënë ashtu edhe të martën, pa patur një preferencë për këtë. Presim konfirmimin tuaj për ditën që ju preferoni, duke shprehur gatishmërinë tonë për pjesëmarrjen në atë mbledhje.

Në lidhje me ndryshimin e formatit të përbërjes së Këshillit Politik, nëse ju keni vlerësuar si të përshtatshme zgjerimin e përfaqësuesve të partive politike në Grupin e Punës së Këshillit Politik, atëherë ju bëjmë me dije se Opozita e Bashkuar do të përfaqësohet përveç nesh, edhe nga Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike z. Gazment Bardhi.

Mbetemi në pritje të konfirmimit të ditës nga ana juaj,

Me respekt,

Oerd Bylykbashi

Petrit Vasili

