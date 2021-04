Kryetari i PPA-së Agron Duka, në një intervistë në emisionin “Koha për t’u zgjuar” në “News 24” deklaroi se qeveria ka lënë pas fermerët.

Duka theksoi se kur partia që drejton dhe koalicioni opozitar të jenë në qeveri, do të ndërmarrin masa, në favor të fermerëve.

“Qeveria nuk i jep bujqësisë aq sa i takon. Bujqësia jep 20 përqind të PPB dhe jepet për të një buxhet prej 1.2 për qind. Bujqësia duhet që të skema sigurimi për fermerët, sepse gjithçka varet edhe nga moti. Po shihet skema që 50 për qind ta paguajë shteti e 50 përqind fermeri.

Ne shohim që të ketë një bankë për fermerin, se fermeri nuk mund të jetë njësoj si një individ që merr një elektro-shtëpiake. Këto shikojmë si program, në koalicionin që kemi me PD-në. Te kjo qeveri kemi parë mos-realizime. Mjedisi është shumë keq. Qeveria ka lënë pas dore fermerët. Maxhoranca bën punë shkel e shko për zgjedhje. Do ulim çmimin e naftës. Ne do heqim taksën e qarkullimit, sapo të vijmë në pushtet”, u shpreh Duka.

Kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste Agron Duka, i ftuar në emisionin “Koha për t’u zgjuar” në “News 24”, deklaroi se në fushatën që po bën, vë re se ka një frymë që kërkon rotacion pushteti.

“Fushata ka qenë e qetë, edhe për shkak të pandemisë nuk kishte takime me numër të madh njerëzish. E lodhshme natyrisht, sepse kemi zhvilluar takime me grupe të vogla. Ambienti s’ka qenë i egër, siç jemi mësuar të shohim në Durrës. Aty-këtu ka elementë që duan të favorizojnë, sidomos Rilindjen. Ka entuziazëm popullor, ka frymë që kërkon rotacion pushteti dhe kjo ka kërkuar ambient mbytës për elementët që mund të gjenden aty-këtu. Shpresoj që të kemi zgjedhje të qeta e të lira. Në Dibër u kap një makinë me para, për të blerë vota. Kjo tregon se edhe gjithë populli është ndërgjegjësuar për shit-blerjen e votës”, tha Duka.

Agron Duka thekson se Durrësi është kthyer në një masakër urbane, duke shtuar se qyteti ka nevojë edhe për bonifikim.

