Kryeministri Edi Rama është shprehur se opozita i përdor akuzat për shit-blerje votash me qëllim që të justifikojë humbjen në zgjedhje.

Komentet Rama i bëri në rubrikën Sy m’Sy në faqen e tij në Facebook, në një komunikim të drejtpërdrejtë me qytetarët.

Rama tha se 800 mijë vota që ka marrë Partia Socialiste në zgjedhje janë vullnet popullor dhe nuk mund të blihen me para.

Ai shtoi se opozita nuk do të pranojë se PS është më e mirë dhe më e fortë se ata dhe kjo sipas kryeministrit, i bën ata fatkeq.

Sipas Ramës, dy grupkapituj të tjerë të negociatave me Bashkimin Europian pritet të hapen në mars dhe prill, teksa shtoi se qeveria shqiptare e ka marrë letrën nga unioni.

“Vota e 11 majit është vendimtare për Shqipërinë 2030. Brenda mandatit të katërt, pra brenda 2030, të ngremë flamurin kuq e zi në BE, ndërkohë që këtu zien kazani me ujin e kënetës dhe bufin e kënetës që fryn zjarret e së shkuarës.

11 maji do të jetë fundi i fundit të historisë së kënetës me një buf që ka marrë peng opozitën shqiptare dhe i rri si hije mallkimi që prej 1912 Shqipërisë mbi kokë. BE nuk i hap derën askujt që nuk është gati për të kapërcyer pragun. Ne kemi hapur disa dyer dhe dy dyer të reja janë hapur vetëm në fund të janarit e fillim shkurtit. Kemi marrë letrën e do të hapen në mars e prill

Përsa i përket blerjeve të votave bëheni bajat. 800 mijë njerëz janë vullnet popullor, nuk blihen me lekë. Kjo është alibia e humbësve kronike. Ata mbeten fatkeq pasi nuk duan të pranojnë të vërtetën se humbin, se ne jemi më të mirë e më të fortë. Për mua një më shumë një më pak nuk bën një diferencë të madhe”, tha mes të tjerash Rama.