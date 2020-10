Petrit Vasili sot u ka bërë thirrje qytetarëve që të tregojnë “papërgjegjshmëri të lartë” në këtë kohë të pandemisë.

Pas gafës së kohëve më parë, për “organizmin seksual”, që sipas Vasilit ishte Këshilli Politik, sot Vasili u ka bërë thirrje qytetarëve që të tregojnë papërgjegjshmëri të lartë.

Duke iu bashkuar kështu serisë së gafaxhinjve të opozitës, që fillon me kampionin, Lulzim Bashën, vazhdon me kryetaren e Vasilit, Monikën dhe përfundon me të shtuarin më të fundit, sekretarin e përgjithshëm Bardhi.

/a.r