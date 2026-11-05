Analisti Martin Leka, në emisionin “Real Story” në ABC News, ka komentuar situatën politike në vend dhe gjendjen e opozitës, duke u shprehur se problemi kryesor i saj është vetë Sali Berisha.
Leka tha se opozita aktuale është e dobët dhe se kjo situatë ka bërë që qeveria të mos përballet me një kundërshtim të fortë politik. Sipas tij, dobësia e opozitës zyrtare ka krijuar hapësirë që të shfaqen forma të tjera të kundërshtimit brenda sistemit politik.
Ai bëri edhe një krahasim me vitet 1994 dhe 1996, duke theksuar se në atë periudhë opozita përballej me një nivel të lartë represioni, ndryshe nga situata aktuale.
“Sistemi demokratik ka disa gjëra që ne nuk mund t’i parashikojmë. Edi Rama sot ka 85 mandate të konfirmuara në Parlament, por 82 të vetat duke hequr malsoren e re. Ndërkohë që ne flasim për opozitën dhe opozita e dobët që e përmendëm, nuk ishte opozita e dobët në ’94 apo ’96, por nuk ishte represioni që ishte në atë kohë. Atëherë i çonte ose te fusha e druve…Pra duhet të dallojmë represionin e kufirit të një diktature. Kryeministri i Shqipërisë shahet me libër shtëpie poshtë zyrës së vet ditë për ditë, dhe ai nuk i thotë asgjë askujt. Ka lidhje me atë që ne kemi një opozitë të dobët dhe kur opozita është e dobët dhe vë pushtetin në gjumë dalim tek ajo që thamë se sistemi demokratik prodhon disa lloj opozitës, del te opozita e Erion Veliajt, Elisa Spiropalit, Ditmirit dhe zgjojnë Edi Ramën sepse opozita e vërtet që është opozita e dobët zyrtare e Berishës që e ka vënë në gjumë qeverinë”, tha ai.
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