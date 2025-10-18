Artikull i Middle East Eye, nga Sean Mathews
Ekspertët dhe diplomatët arabë shqetësohen për skenarin e mundshëm që mund të ndodhë nëse trupat e një “Force Ndërkombëtare Stabilizimi” vendosen në Gaza dhe përballen me zjarr izraelit.
Një zyrtar i OKB-së që ka dekada përvojë në misionet e paqes kujton se një situatë e ngjashme ka ndodhur në jug të Libanit, ku trupat e UNIFIL-it u sulmuan disa herë nga Izraeli, por ushtarët irlandezë dhe italianë vepruan me kujdes.
Pyetja është se si do të reagonin ushtarët egjiptianë apo jordanezë nëse do të goditeshin nga Izraeli.
Edhe pse Egjipti dhe Jordania kanë marrëveshje paqeje me Izraelin, ato menaxhohen kryesisht nga shërbimet e inteligjencës dhe zyrtarët e lartë ushtarakë, sepse popullsitë e tyre janë kryesisht armiqësore ndaj Izraelit për shkak të okupimit të territoreve palestineze.
Në maj 2024, dy ushtarë egjiptianë u vranë gjatë një shkëmbimi zjarri me Izraelin në Rafah, duke treguar kështu rreziqet për një forcë të re stabilizimi.
Shtetet e përfshira në këtë forcë duhet të jenë të kujdesshme ndaj perceptimit nga palestinezët dhe Izraeli.
Siç thotë Jean Marie Guehenno, ish-nënsekretar i përgjithshëm i OKB-së për misionet e paqes:
Forca duhet të duket legjitime për palestinezët dhe jo e kontraktuar nga Izraeli.
Nga ana tjetër, Izraeli nuk do të donte të delegonte sigurinë e tij te një forcë mbi të cilën nuk ka kontroll direkt.
Egjipti ka kërkuar që forca të ketë një mandat të Këshillit të Sigurimit të OKB-së për të shmangur perceptimin e bashkëpunimit me Izraelin. SHBA-të po diskutojnë pjesëmarrjen e Emirateve të Bashkuara, Katarit dhe Azerbajxhanit, ndërsa Indonezia ka ofruar 20 mijë ushtarë paqeruajtës.
Misioni do të jetë i ngjashëm me ato në Haiti apo në Afganistan pas pushtimit amerikan, me mandat të OKB-së por komandë të pavarur.
Megjithatë, përveç sfidave operacionale, forca do të ketë nevojë për financim dhe furnizime, të cilat, sipas Trump, duhet të sigurohen nga Shtetet e Gjirit për rindërtimin e Gazës.
Një sfidë tjetër është marrëdhënia me Hamasin.
Trump kërkon largimin e grupit nga qeverisja dhe çarmatimin e tij, por Hamas tregon forcën e tij duke kontrolluar rrugët dhe duke luftuar “bandat” dhe bashkëpunëtorët izraelitë.
Sipas ekspertëve, forca arabe dhe myslimane mund ta bindë Hamasin të pranojë paqeruajtësit, duke ruajtur stabilitetin dhe duke parandaluar një ndërhyrje të drejtpërdrejtë izraelite.
Në fund, vendosja e një force paqeruajtëse në Gaza ngjan me misionin e UNIFIL-it në jug të Libanit, ku për dekada trupat ndërkombëtare kanë ruajtur balancën mes Hezbollahut dhe Izraelit.
Çdo përpjekje për t’u bashkuar me Hamasin mund të shkaktojë reagime të ashpra nga Izraeli, duke i lënë trupat “në mes të gurëve”.
Leave a Reply