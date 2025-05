Michele Carbone, Drejtor i Antimafies italiane, dha detaje për megaoperacionin ndërkombëtar “Ura”. Ai theksoi se personat e përfshirë kishin kontakte që shkojnë përtej Italisë e Shqipërisë.

“Ka kontakte që shkon përtej vendeve tona, me Europën e Veriut, Amerika e Jugut, por edhe vende të tjera. Nëse rezultatet e djeshme u realizuan është sepse ka pasur një punë të rëndësishme skuadre që ka pasur si aktorë jo vetëm policinë gjyqësore, por dhe kolegët e policisë shqiptare. Këto janë rezultate me rëndësi që mund të arrihen vetëm me një loje skuadre të të gjithë këtyre aktorëve”, tha Carbone.

Ndërkohë, përfaqësuesi i Eurojust Gianluca Forlani deklaroi se është konstatuar trafikimi i rreth 4 milion e gjysmë euro.