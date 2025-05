Operacioni ‘Ura’, Dervishi: U godit maja e piramidës! Mund të zbardhet vrasja e Ervis Martinajt nëse…

Gazetari Ferdinand Dervishi thotë se nëse do të ‘zbërthehet’ Google Pixel, i përdorur për komunikim nga grupet kriminale, mund të zbardhet vrasja e Ervis Martinajt. Në një intervistë për Report TV, teksa po fliste për operacionin “Ura”, gazetari tha se të dhënat që mund të dalin nga aplikacioni Google Pixel mund të shkatërrojnë bandat në vend.

“E para na ka qëlluar SPAK. I kanë ardhur në ndihmë Sky Ecc dhe e fundit Google Pixel, më e forta nëse do të jetë. E di që ka ardhur. Ajo nëse ecet me këtë lloj tempi, ka për të shkatërruar totalisht piramidën e krimit në Shqipëri. Do të shkatërrojë të gjitha grupet më të fuqishme dhe veprimtarinë e panjohur të tyre. Psh do të zbardhë vrasjen e Ervis Martinajt, ku ndërthuren shumë grupe kriminale. Vis Martinaj e ka përdorur këtë aplikacion, pasi u zbuluan Encrochat dhe Sky Ecc e lanë dhe morën të riun. Tani është thyer tjetri, dhe fut eliminimin e Ervis Martinajt. E përfshin ky tjetri dhe vetë Martinaj e ka përdorur pra, kush e thirri, si e thirrën, çfarë telefonatash u bënë për ta futur në grackë, kjo mund të zbulojë këtë po u zbulua vrasja e tij, shkatërrohet një piramidë shumë e madhe kriminale në Shqipëri.”, u shpreh gazetari.

Duke u ndalur te operacioni i përbashkët mes autoriteteve shqiptare dhe italiane, ku u godit një grup i fuqishëm kriminal në Durrës, gazetari theksoi se ky operacion është ndër më të mëdhatë për faktin se ka goditur në majën e piramidës. Sipas tij, Durrësi është epiqendra ku kanë dominuar grupet më të fuqishme kriminal

“Nuk është ndër operacionet më të mëdha, por ndër operacionet që kanë goditur me stekën shumë lart. Majën e piramidës. Unë këtë goditje dhe një fiks para një viti, ndaj të njëjtit grup do t’i konsideroja me goditjet në vitin 2003, ose më saktë nëse ka pasur një goditje të madhe ndaj krimit në 34-35 vjet post diktaturë. Periudha e viteve 2003-2004, dhe 2024-2025. Në atë kohë ishin amerikanët nga pas, një ambasador që erdhi këtu, James Jeffrey dhe nuk e di me çfarë orientimi nga SHBA, doli te shkolla e magjistraturës dhe tha baronë të krimit dhe qeveria Nano e shtriu mirë shpatën ndaj krimit, dhe emrat më të frikshëm në atë kohë në vend, filluan të dorëzoheshin me një telefonatë. Ndërkohë, atëherë ne i kemi quajtur që për herë të parë krimi futi kokën nën shtetin.”, tha Dervishaj.

Më tej, ai ndalet edhe në një episod i përmendur në dosjen italiane, ku një e penduar e drejtësisë, italiane, tregon se si bëhej trafiku i drogës.

“Gjeta edhe një shtetase italiane, e cila shpjegonte në mënyrë interesante se si futej heroina, me traget me njerëzit e sëmurë që futej me karroca. Futej poshtë karrocave një sasi heroine puro, që të ishte sa më pak. Dy apo tre kg, kalonte në këtë formë në Itali dhe atje pesëfishohej me qetësues. Përzihej dhe shumëfishohej. Kjo gruaja shpjegonte këtë skemën.”, tha gazetari.

Sipas tij, grupe të tilla bëhen edhe më të fuqishme edhe për shkak të lidhjeve me politikën.

“Pra, janë të fuqishëm sepse kanë organizim të fuqishëm. Pra fitoi ky grup dhe pretendohet se kontrollon tani Durrësin. Bëhet fjalë për lidhje politike. Janë të fuqishëm se kanë organizim të fuqishëm, kanë lidhje me politikën. Thotë Dumani në një moment u rritën shumë kur kishte një president të korruptuar. Janë pjesë e trafikut ndërkombëtar, lëvizin tonelata, që përkthehet në miliona euro. Dhe ajo më interesantja për mua që tregon se është grup u fuqishëm paguanin për sigurinë 150 mijë euro në muaj.”, thotë gazetari.

Sipas tij, mbijetesa e gjatë e këtij grupi të fuqishëm në Durrës vjen edhe nga fakti se kanë mbajtur një ‘profil’ të ulët.