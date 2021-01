Një person është arrestuar në kuadër të operacionit të koduar ‘Tragjasi’ në Vlorë, ku u kapën edhe dy shtetas të tjerë pas sekuestrimit të 53 lëndë kanabisi.

Burime policore bënë me dije se bëhet fjalë për shtetasin me inicialet T. T., banues në Tiranë. 54-vjeçari në bashkëpunim me shtetasit e tjerë të arrestuar gjatë operacionit, ka kultivuar bimë të dyshuara kannabis sativa në disa parcela, në fshatin Tragjas.