Kreu i AntiTerrorit, Gledis Nano ka treguar detaje nga terreni në lidhje me operacionin e riatdhesimit të 19 shqiptarëve nga një kamp në Siri.

Në një prononcim për mediat, Nano tha se janë rreth 30 persona të tjerë në kamp Al Hawl, ndërsa theksoi se pjesa e tyre nuk janë bashkëpunues me strukturat, për të ndihmuar për rikthimin e tyre në atdhe.

“Janë rreth 30 persona të tjerë në kamp Al Hawl. Pjesa më e madhe e personave nuk bashkë-punuan. 5 gra dhe 14 fëmijë u riatdhesuan nga Siria në vendin tonë. Sa i takon atyre që kanë ikur për luftë, një pjesë e tyre janë larguar dhe fshehur në terren, dhe një pjesë mund të kenë humbur jetën si pasojë e luftimeve. Ne do të vazhdojmë punën tonë, se kemi ndaluar asnjëherë. Është një proces që paralelisht me ndërhyrjen tonë, është procesi i integrimit. Ndaj kërkon kohë. Pjesa më e madhe të tjerëve janë në Al Hol. Nuk janë bashkëpunues, i fshihen punonjësve që të bashkëpunojnë per rikthimin e tyre.”, tha ai.

/b.h