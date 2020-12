Në Greqi pritet që më 27 dhjetor të vaksinohen dhe personat e parë. pritet që të dielën e javës që vjen në Greqi të mbërrijë vaksina e Pfizer kundër COVID-19, në numër më të vogël dozash.

Mediat greke bëjnë me dije se fushata e vaksinimit për Covid do të nisë me dy persona si fillim, ato janë një infermiere dhe një i moshuar identiteti i të cilëve nuk është bërë publik.

Pritet që fillimisht të realizohen 100 vaksinime simbolike në stafin mjekësor në frontin ballor kundër COVID-19, në dy spitale të mëdha të vendit, Evangjelismos dhe Sotiria më 27 dhjetor.

Ndërkohë vijon regjistrimi i stafit mjekësor si dhe grupmoshave në rrezik të lartë. 1086 janë qendrat e vaksinimit në të gjithë Greqinë teksa do jenë dy operacione paralele për funksionimin, “Liria” e sistemit shëndetësor për vaksinimin dhe “Ipokratis” i policisë për shpërndarjen e sigurtë dhe sipas standarteve specifike.

Të enjten në Selanik kanë mbërritur edhe frigoriferët ku do të mbahet vaksina. Kujtojmë që vaksina e Pfizer/ Biontech kërkon një temperaturë -70 gradë.

27 dhjetori është një nga tre datat e përcaktuara nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen për të nisur vaksinimin në mbarë Evropën.

g.kosovari